A nación española e a comunidade galega. II. Palilleiras preautonómicas

E non é só que a nosa linguaxe sexa incoherente. Ademais, non diferenciamos ben entre ámbitos, nin sequera na escasa medida en que esa diferenciación é posíbel. No territorio da nosa Comunidade Autónoma pode haber máis ou menos accidentes de traballo que no territorio do Estado, pero seguro que a nosa lingua, por exemplo, non é autonómica, igual que o español non é estatal. Mentres as linguas son realidades que o sistema institucional non fai máis que detectar e recoñecer, pero non crear, os límites territoriais son froito de axustes históricos, continxentes. As linguas galega e española son fenómenos nacionais. No Bierzo, por exemplo, fálase galego (e español e leonés), pero a rexión non pertence á nosa Comunidade Autónoma. No Tesino fálase italiano (e lombardo), pero é un cantón suízo.

Non deberiamos, en consecuencia, afacernos a sermos un chisquiño máis exactos no uso da linguaxe, para que esta sexa máis acorde coa nosa realidade institucional? As autoridades son locais, autonómicas, estatais ou comunitarias

Non deberiamos, en consecuencia, afacernos a sermos un chisquiño máis exactos no uso da linguaxe, para que esta sexa máis acorde coa nosa realidade institucional? As autoridades son locais, autonómicas, estatais ou comunitarias. As normas, as institucións, os cargos, os recursos poden referirse a calquera destes niveis de gobernanza. A historia, a cultura, a lingua, as tradicións, os costumes, pola contra, son realidades cuxa existencia non deriva do noso ordenamento xurídico. Unha competencia lexislativa pode ser autonómica ou estatal. Pero describir o encaixe de Camariñas, por exemplo, como un produto artesanal autonómico deixaríanos en estado de franca perplexidade. Porque algunha palilleira habería antes do Estatuto, non si?