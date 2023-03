A nación española e a comunidade galega. III. A arte de complicarnos a vida

Na súa Constitución Federal, a Confederación Suíza descríbese sobriamente como o conxunto formado polo pobo e os cantóns

Por certo: neste país tan complexo conviría quizais desincharmos un pouco este globo identitario en que acabamos convertendo as nosas normas básicas. Por que o noso bloque de constitucionalidade define a España como nación e a Galiza como nacionalidade? Non sería moito máis importante que a nosa organización institucional, que estabelece unha gobernanza moi descentralizada, distinguise nitidamente entre o Estado e as comunidades autónomas? Que lle importa ao sistema que España sexa unha nación ou unha nación de nacións ou que en Galiza nos consideremos unha nación ou unha rexión? Que necesidade hai de que as nosas leis nos provoquen esta empanada mental, da cal, como xa notaría o sufrido público lector, dá fe este artigo?