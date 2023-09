A nación galega de Plácido Castro

Pasados 90 anos daquel CNE de 1933, o valioso exemplo de Plácido amósanos aínda como ser auténticos cidadáns do mundo, é dicir, exercendo de galegos. Importante telo presente cando hoxe, con maiores facilidades que daquela, moitos de nós andamos polo mundo e importa especialmente saber moi ben de onde realmente somos

Viviu en primeira persoa e admirou o orgullo que no Reino Unido sentían pola súa identidade. Iso levoulle a situar o florecemento da autoestima como unha condición básica de calquera progreso cívico sostible. Aínda o temos como materia pendente. Cualificou a Galicia como colonia en 1930 pero levou cara a singularidade a súa formulación en positivo de calquera reivindicación nacionalista. A súa Galicia galega invitaba a non imitar senón a estimar o que nos fai diferentes e achegalo á comunidade universal: “recibir o que o mundo exterior nos ofrece, pero brindarlle tamén o noso”. Comprometido a tempo enteiro coa recuperación e defensa da identidade só podía militar tamén no galeguismo. Antón Vilar Ponte axudou a cimentar ese peculiar “camiño inglés” de Plácido rumbo ao nacionalismo. Falecido prematuramente aos 55 anos, Plácido figuraría entre os portadores do seu cadaleito.

Concibindo o nacionalismo non como expresión de arelas secesionistas senón como a reivindicación doutras formas superiores de unión, agre co papel da diplomacia tradicional, foi, non obstante, un visionario comprometido co que hoxe denominamos paradiplomacia: a defensa e reivindicación dunha política exterior propia para Galicia, con eses vimbios en Europa, o celtismo e o Atlántico, a lusofonía, o Galeuzka, por suposto…

