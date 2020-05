A Nakba e o coronavirus en Gaza

A Nakba conmemórase dende 1998, cando Iasser Arafat decidiu pór unha data que lembrase que despois dese 14 de maio de 1948 no que se proclamou a independencia de Israel, todo o pobo quedou sumido no desastre

Unhas 500 aldeas baleiradas e máis de 750.000 persoas desprazadas son cifras asociadas á Nakba, a catástrofe que arredor do ano 1948 asolagou Palestina. Ese mesmo ano foi o da creación do estado de Israel e con el o do esquecemento da realidade do pobo palestino, existente xa nos escritos do Heródoto do século v a.C. ou nos do historiador xudeu do século i d.C. Iosefo.

Os anos 1948 e 1967 son os puntos de inflexión na idea de Palestina como nación. Se ben o sinal de identidade do pobo palestino xurdiu con máis forza no século xix, durante o mandato otomán, as revoltas políticas e sociais provocadas trala primeira guerra mundial fixeron máis evidente a necesidade dunha nación. Dende 1914 apareceron movementos a prol dese estado; porén, as estratexias do movemento sionista, que logrou a expulsión da metade da poboación local en 1948 marcou novas rutas nun vieiro que segue en pé na memoria da súa xente.

A chave da entrada da casa que gardan as familias que viven en campos de refuxiados, en cidades tanto de Gaza e Cisxordania como no nomeado estado de Israel ou na diáspora, simbolizan a esperanza. Esa chave protexe a memoria e mantén vivas as tradicións. Unha delas é a celebración do 15 de maio, o día de Nakba. Esta conmemórase dende 1998, cando Iasser Arafat decidiu pór unha data que lembrase que despois dese 14 de maio de 1948 no que se proclamou a independencia de Israel, todo o pobo quedou sumido no desastre.