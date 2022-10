A pandemia silenciosa

Hai quen afirma que a nosa é a xeración de cristal, que nos vimos abaixo á hora de afrontar as dificultades. Pero nada máis lonxe da realidade. Somos a xeración que máis problemas debe afrontar das últimas décadas: paro, precariedade laboral, alugueiros desorbitados…

Así e todo, aínda que esta é unha cuestión que afecta ao conxunto da nosa sociedade, as novas xeracións somos as máis afectadas. Actualmente o suicidio é a principal causa de morte entre este colectivo, e só no último ano dous millóns de mozos españois sufriron síntomas dalgún trastorno mental. Pero a pesar do alarmante destas cifras, a axuda que recibimos segue a ser insuficiente. Seguimos sendo invisibles para unhas institucións que só se lembran de nós e dos nosos problemas cando buscan os nosos votos. Pero somos moito máis que unha ferramenta electoral e precisamos máis que promesas baleiras nacidas do postureo político. Necesitamos un maior compromiso por parte da Administración e necesitámolo xa. Non podemos permitirnos esperar máis. O noso benestar está en xogo.

