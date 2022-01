A Paz e a 'debilidade' das democracias

Calquera iniciativa que persiga reconducir a actual situación prebélica cara á paz sempre será desexable pero o anhelo pacifista non pode aceptar a modificación das actuais fronteiras nacionais, sen contar coas autoridades e o pobo concernido, á conta de acougar as pretensións hexemónicas dunha gran potencia con réxime totalitario, tal como fixeron no seu día Chamberlain e Daladier para saciar o apetito de Hitler (“Tratado de Múnic”). Moito menos aceptar unha nova partición de áreas de influencia mundiais e recuperar a idea, xa abandonada, da soberanía limitada de terceiros países (“Conferencia de Ialta”).

Nun mundo cada vez máis complexo o primeiro que deben facer pacifistas e demócratas é saber en que lado da trincheira están. Moitas veces a sensación é que a maioría dos sectores progresistas non saben ben cal é o seu lugar

Non debemos esquecer os ensinos históricos que nos advirten de que ao axeonllarse fronte ao tirano non aseguras a paz senón a expansión do seu ‘construto’ totalitario.

As democracias teñen ante si múltiples perigos, algún froito da súa incapacidade de integración de novos sectores e demandas interiores, e algúns exteriores do xurdimento dos novos totalitarismos tecnolóxicos; pero os demócratas non deben perder a perspectiva de que o seu modelo é vulnerable en caso de conflito pois as súas regras de xogo permiten ao inimigo a intervención política, mentres que no outro lado da trincheira prodúcese, aí si, unha eliminación sistemática do adversario.

