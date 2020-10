A polio e os seus efectos, esquecida polos gobernos da democracia

Todos sabemos que neste país houbo unha neglixencia sanitaria aló polos anos de 1954 a 1964, e que o goberno franquista negou tal neglixencia, afirmando que non había casos de poliomielite, disfrazando o feito de “parálisis infantil”

Este 24 de Outubro conmemórase o Día Internacional da Loita Contra a Poliomielite e seus efectos. Nestes días estamos a asistir, e sobre todo dentro das redes sociais, diversos tipos de reivindicacións, e conmemoración de eventos para a concentración dos afectados de polio, diante das portas do Ministerio de Sanidade en Madrid. Todos sabemos que neste País, houbo unha neglixencia sanitaria aló polos anos de 1954 a 1964, e que o goberno franquista negou tal neglixencia, afirmando que non había casos de poliomielite, disfrazando o feito de “parálisis infantil”. Estas plataformas ou grupos como “18 de junio 2016. Concentración niñ@s de la polio y spp” están a facer unha laboura importante, como pode ser a que se inclúa a problemática da polio da futura Lei de Memoria Democrática, dado que esta epidemia pasou no franquismo, e os propios dirixentes do franquismo negaron tal epidemia, pois é PRECISO e NECESARIO que a futura Lei de Memoria Democrática, recolla no seu documento, as reivindicacións dos propios afectados. Moitas reivindicacións dos afectados están recollidas, por Rosa Hernanz Herrera, nunha publicación de este 15 de outubro, que vou a por íntegra, porque a considero importante:

“PLATAFORMA NIÑ@S DE LA POLIO LOS OLVIDADOS ¡SOLUCIONES YA!

REIVINDICACIONES

1. Órtesis, férulas y sillas de ruedas sin tener que adelantar el dinero a la Seguridad Social, sin límites, al Ministerio de Sanidad. Sillas de ruedas eléctricas sin tener que llegar a tener las manos mal.

INSPECCIONES PRECIOS ABUSIVOS DE ORTOPEDIAS.

2. Investigación actualizada del Síndrome Post-Polio, realizada por el INSTITUTO CARLOS III al año 2020.

3. Médicos bien formados sobre el SPP, su diagnóstico y tratamiento sin que haya Comunidades Autónomas en las que tener un diagnóstico, no sea misión imposible. Tratamientos integrales, CCAA y Ministerio de Sanidad .

4. RECONOCIMIENTO Y RESARCIMIENTO de lo que nos hicieron y la vida que hemos tenido que llevar, según el Ministerio de Justicia, esto es competencia del Ministerio de Sanidad.

INCLUSION MEMORIA DEMOCRATICA

5. Pensiones dignas para las personas que no hayan podido cotizar, ni trabajar. Es decir, no contributiva equiparable al salario mínimo interprofesional.

IMSERSO.

6. Censo de Polio y Censo SPP al Ministerio de Sanidad

7. Eliminar la discrecionalidad médica, teniendo en cuenta la falta de unidades disciplinares preparadas para dar un diagnóstico y la dificultad para evidencias con pruebas médicas, la existencia de las mismas.

8. Dentro de tratamientos integrales, rehabilitación y fisioterapia diaria y actualizada. CCAA y Ministerio de Sanidad.

9. Reducir el tiempo de espera para los certificados de discapacidad. IMSERSO y Ministerio de Sanidad.

10. Objetividad por parte de los inspectores del INSS para la incapacidad. Al ministerio de trabajo, Migración y Seguridad Social.

11. Reducción de las cotizaciones a 10 años para la jubilación, al Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.

12. Equiparar el periodo de cotización, a un mínimo de diez años, sin distinción alguna, entre el régimen con el que se haya podido cotizar. Resulta evidente a todas luces, que el colectivo de discapacitados tiene especial dificultad, a la hora de acceder al mercado laboral, para poder ser contratado. En el mejor de los casos, su última y única alternativa, es darse de alta en la Seguridad Social, como Autónomo, lo que hace que se dilate todavía más el período mínimo de cotización, para poder acceder a una Pensión de Jubilación DIGNA. Al Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.

13. FISIOTERAPIA A DOMICILIO, con el fin de que sea accesible para todos, puesto que, en casos puntuales, los pacientes que requieren esa atención ya no pueden desplazarse, debido a la progresión degenerativa de la propia enfermedad.

14. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

15. APROBACIÓN INMEDIATA POR DECRETO LEY DE NUESTROS DERECHOS Y REIVINDICACIONES.

16. NO SOMOS ENFERMEDAD RARA.

17- INCLUSION MEMORIA DEMOCRATICA.

Hasta el momento presente, todos los gobiernos nos han vuelto a dar la espalda y nos han escondido, nos han hecho INVISIBLES, como si fuéramos una vergüenza nacional, por ello nos hemos visto obligados a presentar, una QUERELLA ante la JUSTICIA. A la espera de que atiendan de forma inmediata nuestras reivindicaciones.

Les saludamos cordialmente.

Al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Ministro Salvador Illa Roca

Ministerio de Trabajo.

Ministra Yolanda Diaz.

IMSERSO.

Ministro de lo social Pablo Iglesias Turrión.

Vicepresidenta ll

Carmen Calvo

En Madrid a 7 de agosto de 2020.”

O 10 de outubro, os colectivos Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya e Euskadiko Polio Elkartea facían un escrito aos Ministerios da Presidencia e Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, cuxos titulares das carteiras son Dna. María del Carmen Calvo Poyato e D. Pablo Iglesias Turrión. Pois ben, este escrito comezaba de este xeito, que vou a por unhas cuantas líneas do citado escrito, porque o creo interesante:

“Estimada-o Señora y Señor:

Una vez más nuestros colectivos se sienten totalmente defraudados al leer el Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática recientemente presentado para su estudio, modificación y aprobación en el Congreso. Y decimos defraudados por no entender que los anteriores Gobiernos y el actual gobierno PSOE y Unidas podemos, que se declaran Antifranquistas, defensores de los DDHH y de la Justicia Social entre otras cosas, no sean capaces de entender que fueron motivos POLITICOS e IDEOLOGICOS de la Dictadura del General Franco para que tomaran unas decisiones NEGLIGENTES GRAVES a partir de 1955 durante la Pandemia de la Poliomielitis que asolaba España y que causó muerte y maltrato en niñas-os, destruyó familias, y dejó a miles de niñas-os con graves secuelas con los que han tenido que hacer frente a la vida y aún hoy en día tienen que enfrentarse al olvido (la ocultación de lo que ocurrió durante la Pandemia de la Polio 1955-1978), abandono (en España no existen centros sanitarios públicos especializados para tratar la post-polio), la injusticia (en España no se considera el post-polio como una enfermedad incapacitante obligando a muchas-os Sobrevivientes a la Polio a trabajar con unas secuelas que hacen que empeore su salud) y abuso de poder (En España a las Personas Sobrevivientes a la Polio, incluso haciendo caso al Tribunal Supremo, sus secuelas y sus consecuencias están infravaloradas-os lo que hace que muchas personas que no tenían que padecer las secuelas de la Polio o que padecen las secuelas de la Polio por culpa del Gobierno, malvivan con las prestaciones económicas y sociales que perciben). Además, este olvido, abandono, injusticia y abuso de poder agrava el caso de la situación de las Mujeres y Hombres Sobrevivientes a la Polio que formaron parte de la sociedad trabajando el momento de la aparición de la nueva secuela de la Polio (la Post polio) que nos obliga en la actualidad a no poder mantener nuestro ritmo laboral y se nos engaña asignando a un Real Decreto con trampa, por la cual no podemos acceder ni a la jubilación anticipada.

Nos gustaría entender que esta situación no obedece a cuestiones ideológicas, si no a cuestiones técnicas y a un mal asesoramiento por parte de personas que son desconocedoras del tema”.

É de vital importancia que o Anteproxecto de Lei da Memoria Democrática inclúa a problemática dos afectados da polio así como as súas reivindicacións. Non estaría de máis que colectivos integrados en COCEMFE ou COGAMI apoiaran as reivindicacións

Pois en vistas ao exposto neste artigo, é necesario e de vital importancia, que o Anteproxecto de Lei da Memoria Democrática, inclúa a problemática dos afectados da polio así como as súas reivindicacións, por ser de xustiza.

Tamén non estaría demais, que outros colectivos integrados en COCEMFE ou COGAMI, apoiaran ditas reivindicacións dado que tamén forman parte do colectivo de persoas con mobilidade reducida.

Finis coronat opus….