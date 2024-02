A posibilidade dun cambio histórico

Terán que converxer un conxunto de fenómenos que presentan evidentes dificultades: un nivel de participación relativamente elevado, perda significativa no apoio electoral ao partido de Rueda e Feijóo, medre na contía de votos obtidos polo PSdeG e tradución efectiva en escanos dos votos que podan obter as candidaturas de Sumar nas circunscricións de Coruña e Pontevedra

Aínda sen coñecer o mapa concreto, si podemos asegurar que non se repetirá a dimensión da vitoria obtida por Feijóo no mes de Xullo de 2020. O contexto da cita deste 18 de Febreiro ten algunhas novidades destacadas. Por exemplo: non se vai votar coa presión directa da pandemia de Covid e as lóxicas tendencias conservadoras que suscitou o medo ante unha situación descoñecida. Ou tamén: non estamos ante unha elección que xire arredor da figura presidencial de Feijóo. Non existen, agora, fortalezas específicas derivadas da xestión do goberno de Rueda durante os últimos meses. A decisión tomada polo PP pretendendo focalizar a campaña, nunha grande medida, na temática da amnistía e da situación en Cataluña, exemplifica a pouca confianza que teñen os dirixentes deste partido nas virtualidades das súas políticas gobernamentais.

Se as urnas propician o nacemento dun goberno alternativo, de coalición, haberá un importante catálogo de prioridades enriba da mesa. Entre elas, conviría citar dúas que non están tendo a relevancia que merecen no debate público: as necesarias mudanzas no funcionamento da CRTVG e a reforma da actual lei electoral. Nestes dous ámbitos non está en cuestión a maior ou menor suficiencia de recursos orzamentarios para enfrontar a adopción de novas normas e/ou medidas senón a existencia dunha vontade favorábel ao fortalecemento dos parámetros definitorios dun sistema democrático de calidade.