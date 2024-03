A preocupación das empresas enerxéticas

Quen non tivo enfrontamento algún cunha empresa enerxética? A dependencia de abastecemento, xunto coa desproporción de potencia económica e recursos en xeral deriva nunha relación que se pretende de submisión do consumidor fronte á empresa distribuidora e en conxunto, ó conglomerado empresarial que controla a enerxía dende a súa produción ata o interior mesmo das nosas casas. Sen contar coa cantidade de xente que observou irregularidades nas facturas e nin reclamou ou non foi máis aló dos primeiros pasos (onde che din como resposta 'si, é así, temos razón' sen nin considerar os feitos), algúns fixemos a reclamación, despois de varias idas e vidas, déronnos a razón, máis adiante dun ou outro xeito restituíron os cartos en parte... Pero non me decato de coñecer ninguén a quen lle restituíran todos os cartos (incluídos custes que 'eles' cargan por operacións das que non tes culpa), nin demoras, nin moito menos, restitución por prexuízos...