O crescimento da produtividade em Espanha foi mui baixo nas últimas duas décadas, lembra o informe. Entre 2000 e 2002 a produtividade afastou-se da meia comunitária entre o 6% e o 12%; com a consabida excepçom do País Basco. Catalunha e Madrid seguem a tónica geral da economia espanhola e se afastam dos melhores registos comunitários. As regions do centro e o norte de Europa reforçam o seu liderado na distribuiçom geográfica da produtividade. No ano 2022, o 82% das regions de maior produtividade em Europa concentravam-se no corredor norte-sul que vai de Dinamarca, Bélgica e os Países Baixos através de Alemanha até Áustria. E dai de onde procediam os ominosos homens de negro representantes da troika da Comisom Europeia, o BCE e o FMI com o aplauso dos países frugais encabeçados polo sombrio personagem Wolfgang Schäuble de triste recordaçom.

Umha vez mais se comprova que é Keynes e nom Hayek o guia adequado da gestom macroeconómica por mais que repugne aos gurus da direita irredenta e as suas terminais mediáticas. Para adorar a Hajek abonda com Milei e a sua motosserra

Unha política macroeconómica nefasta que acabou sendo corrigida depois de comprovados os destroços provocados por Europa adiante. Umha vez mais se comprova que é Keynes e nom Hayek o guia adequado da gestom macroeconómica3 por mais que repugne aos gurus da direita irredenta e as suas terminais mediáticas. Para adorar a Hajek abonda com Milei e a sua motosserra.

O aspecto mais preocupante da produtividade europeia é a sua falta de dinamismo em relaçom com a pujança da produtividade norte-americana. Um artigo do 3 de Junho em La Vanguardia oferecia-nos o diagrama que aqui reproduzimos que mostra a evoluçom do índice da produtividade de ambos com base 100 no ano 2000. Como observamos, o índice europeu situava-se em 122,1 em 2022 mentres o americano escalava a 130,4; 8 pontos bem compridos em menos de 1/4 de século. Umha mensagem amarga à UE para temperar a nossa auto-satisfacçom polo liderança europeia nos objectivos da descarbonizaçom.

