A realidade enerxética galega resumida nunha gráfica

Notas

1.O diagrama foi elaborado a partir dos datos do INEGA extraídos do Balance Enerxético de Galicia 2019 ( http://www.inega.gal/sites/default/descargas/publicacions/balance_enerxetico_Galicia_2019.pdf) e máis de “Consumo enerxético por sectores en Galicia” (http://www.inega.gal/sites/default/descargas/enerxia_galicia/consumo_final_enerxia_sectores.pdf). Para simplificar o diagrama non se incluíron os “residuos non renovábeis”, as enerxías residuais obtidas no proceso de refino do petróleo e autoconsumidas no propio proceso (gas, fuel de refinaría e gasóleo de baleiro) contabilizáronse como combustíbeis fósiles, e non se descontaron da electricidade dispoñíbel as perdas na rede de transporte e distribución.

2. En 2019 a auga achegou 638.000 tep, mais en 2017, ano seco, subministrou só 294.000 tep, isto é, menos da metade.

3. Entre as fontes renovábeis autóctonas non incluímos os biocarburantes, que son de orixe alóctona, e non só os importados senón tamén os producidos en Galicia, feitos con materias primas importadas (cereais, aceite de palma). Ademais, a pegada de carbono dos biocarburantes nalgúns casos é mesmo superior á dos produtos petrolíferos.

4. Non é preciso electrificar todo o consumo de enerxía final (por exemplo, a enerxía solar tamén pode xerar calor), nin tampouco resulta posíbel ao 100%. Por outro lado, hai substitucións nas que a electricidade é máis eficiente (por exemplo, o coche eléctrico en comparación co de combustión), e outras nas que o é menos.

5. A estimacións relativas á potencia e á produción eólica e fotovoltaica baséanse nas medias anuais da relación entre produción e potencia instalada para o período 2016-2020, segundo os datos de Rede Eléctrica de España. Os valores son 2,32 GWh/MW eólico e 1,18 GWh/MW solar fotovoltaico.

6. O INEGA inclúe no sector industrial tamén o consumo conxunto de pesca, agricultura e gandaría, minas e construción. Estes sectores consomen en total 354.000 tep de produtos petrolíferos e 39.000 tep de electricidade.