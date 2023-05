A realidade non é como nola pintan

Días atrás o Conselleiro de Facenda, señor Miguel Corgos, co gallo dunha intervención parlamentaria para dar contas do desempeño fiscal do ano 2022, presentaba unha visión da economía galega que nada ten que ver coa realidade como así o confirman as evidencias empíricas (*)

Evidencias que subliñan como o GASTO PRIVADO -que reflicte, por caso, a confianza das familias e as empresas na marcha da economía- non recupera os valores previos a crise bancaria (2007) a pesares do tempo transcorrido. Si a finais do ano 2022 o Consumo das familias equivalía -en termos reais- ao 78% do consumo no 2008, sen que ao longo de estes anos fora quen de recuperar nalgún momento os valores anteriores, peor lle vai ao Investimento privado quen logo da brutal caída derivada do estalido das burbullas inmobiliaria e crediticia -unha caída superior ao 75%- mantería un perfil moi baixo durante todos estes anos.

Neste marcha depresiva do consumo das familias inflúen varios factores relacionados co mercado laboral: un emprego que se mantén en niveis moi baixos e en caída libre -54,4% no 2008, 52,7% no 2022- con valores que poñen de manifesto como en Galicia se crea moi pouco emprego, e unhas rendas do traballo que tamén se moven en valores moi baixos -46,4% do PIB no 2008, 44,7% no 2016, 42,5% no 2022- por mor dun salario real medio que está no furgón de cola en España -1.631.2 euros no 2022: 89,5% da media española-. Factores todos eles que condicionan o nivel de vida dos/as galegos/as cuxo indicador mais acaido é a renda per cápita quen, en termos reais, no ano 2021 (27.870 euros) aínda non recuperara os niveis previos a crise bancaria -2008: 100%, 2011: 87,1%, 2018: 89%, 2021: 87,1%- e seguía entre as mais baixas de España (a décima: 84,5% da media española)