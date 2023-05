A singularidade galega

Os resultados das municipais na Galicia amosaron unha nidia singularidade galega a respecto da liña sinalada polo mesmo proceso electoral no conxunto do Estado. Porque votamos bastante diferente, canda a cidadanía vasca, navarra, catalá e canaria

Os resultados das municipais na Galicia amosaron unha nidia singularidade galega a respecto da liña sinalada polo mesmo proceso electoral no conxunto do Estado. Porque votamos bastante diferente, canda a cidadanía vasca, navarra, catalá e canaria. Aquí Vox non existe e o PP, agás nalgúns concellos da circunscrición de Pontevedra, non ten quen lle apoie para acadar os goberno locais alí onde non quita a maioría absoluta. Velaí porque, malia a súa suba en porcentaxe absoluto (acada un 38,45% fronte ao 33,35 % de 2019) só gobernará Ferrol entre os dez primeiros concellos galegos. O PSdeG baixa do 32,76% do 2019, cando case empatou co PP, ao 29,17% de agora e mantén o goberno de Vigo con maioría absoluta, mentres precisará do apoio do grande vencedor da noite na Galicia (o BNG) para gobernar A Coruña e Lugo a medio das súas alcaldesas Inés Rey e Lara Méndez. En reciprocidade o BNG (que quitou o 17,25%, case seis pontos de suba dende o 12,47% de 2019) manterá cos votos do PSdeG a alcaldía de Pontevedra de F. Lores e gañará a de Compostela para Goretti Sanmartín. Para o relato do BNG a alcaldía da capital de Galicia, co proxecto de cidade galega de proxección internacional que pode desenvolver dende a mesma, ten un valor de futuro fulcral.