A suba de Puigdemont non impediu a perda da maioría independentista

Sánchez foi o grande vencedor da noite electoral, máis aló mesmo ca Illa, rendibilizando substancialmente a súa “retirada táctica”, mentres as forzas que partillan o Goberno do Estado aproban, pois que os 9 deputados que gaña o PSC compensan abondo os 2 que perden os comuns (quitaron 6, cun 5,8% de votos), malia que a decadencia deste espazo político e o seu progresivo reintegro no espazo do PSC semella evidente. Máis ainda, é evidente que Pedro Sánchez afortala o discurso español en Catalunya, tanto á esquerda como á dereita.

Cunha participación semellante ao da 2021, porén, a chave dos resultados é a desmobilización duns 300.000 electores independentistas que determinan o desastre de ERC e a CUP e a remobilización unionista xerada pola españolización dos relatos e, tamén, pola demonización da inmigración, discurso partillado polo PP e Vox e, dende outra perspectiva, pola Aliança Catalana.

O que é evidente é que nada ha ser outra vez igual e que para ERC e a CUP ábreselle unha etapa de fonda reflexión, mesmo de refundación

Desbotado por ERC o tripartit PSC-ERC-Comuns/Sumar só semella probábel un goberno en minoria do PSC ou unha repetición electoral. Sería ERC quen decidirá, malia que unha repetición catalã no vindeiro outono ben podería xerar tamén a disolución do Parlamento estatal por parte dun Pedro Sánchez afortalado que poderia tentar aproveitar para reducir a súa dependencia dos soberanismos.

Máis complexa semella a proposta de Puigdemont para un goberno de minoría independentista (55/135 deputados) superior en escanos á eventual coalición PSC-Comuns/Sumar . Requiriría unha abstención do PSC que Illa, de primeiras, desbotou.