A terceira historia do PCCh

Case outros corenta anos despois, a resolución de 1981 viu a establecer un novo balance, especificamente do maoísmo, sinalando aquel 70 por cento de acertos e 30 por cento de erros, establecido polo propio Mao para se referir á Revolución Cultural. Complementariamente, Deng Xiaoping consagrou a súa teoría do “socialismo con peculiaridades chinesas”, achegando un novo modelo para o desenvolvemento do país e a propia configuración dun Partido moi fendido polas derivas do maoísmo.

Que Xi Jinping logre agora aprobar unha resolución acerca da historia dos cen anos do PCCh equipárao, de entrada, a Mao e a Deng. Abre a hipótese de introducir novidades significativas a propósito da interpretación do maoísmo pero tamén achegaranos un necesario balance do denguismo, cos seus claroscuros, que non son poucos nin menores.

Deng era consciente de que o intento de Mao de acelerar o curso da historia tratando de construír o socialismo dun só salto fracasara de forma tráxica, cun alto custo para o PCCh e para o propio país. O Pequeno Temoneiro intentaríao agora dando un rodeo introducindo outras variables no proxecto, antes rexeitadas, e que poderían ser útiles nesa perspectiva de acadar os grandes obxectivos históricos: o desenvolvemento, a superación do atraso e a pobreza e a revitalización do país. Foi así, cun ritmo propio e con matices destacados, como o mercado ou a propiedade privada, por exemplo, recuperaron posicións no modelo ata consumar unha síntese híbrida na que a burocracia, herdeira dunha milenaria tradición, porfiou en todo desenvolvelo e subordinalo a un afán común.

Por outra banda, ha servir para salientar as virtudes do propio xiísmo, establecido xa como a folla de ruta para catapultar a China á supremacía global, voltando aos tempos en que o seu PIB representaba o 32 por cento do mundial (1820), roldando xa agora o 20 por cento. Fixeron falta máis de 200 anos para chegar ata aquí e tamén fará falta agora que nada se torza nos complexos anos por vir….