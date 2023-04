A perspectiva de género resulta ineludível já na análise social para começar a reverter a sua longa preteriçom analítica nos países de tradiçom democrática assentada; do resto melhor nom falar. O rito bárbaro da mutilaçom genital feminina e a condena institucionalizada à ignorância e à invisibilidade social som norma obrigatória em numerosas sociedades pré-democráticas por azar histórico e por carência de vias de participaçom.

Nas nossas sociedades, pretendidamente igualitárias, o teito de cristal segue reproduzindo as relaçons de micro tirania discriminatória por razom de género. Resistem-se também os espaços sacralizados embora a judicatura acabasse claudicando finalmente. No entanto, a grei sacerdotal resiste imune aos ventos de mudança nom obstante o ênfase impostado em proclamar a dignidade inerente a todo ser humano, a metade do qual tem sexo feminino.

Em perspectiva económica a questom de género questiona um pilar indispensável da ordem social, o do cuidado. O cuidado infantil, do anciao, do descapacitado, do rechaçado por inútil. Sem o cuidado feminino garantido em todo tipo de sociedades nom poderíamos subsistir. Contraditoriamente, esse incomensurável caudal de serviços nom entra nos cômputos da contabilidade macroeconómica; por surpreendente que poda parecer, o PIB nom incorpora o avultado fluxo de serviços prestados polas mulheres. Simplesmente é esquecido por irrelevante e carente de valor.

Umha aguda observaçom atribuída a Samuelson desvenda a incongruência: Se um homem casar com a sua ama de chaves faria cair o PIB. O fluxo de bens e serviços afluentes ao PIB3 cairia com o casamento da ama de chaves porque desapareceria do cômputo o salário percebido por esta e, em igual medida, o correspondente valor acrescentado. Esta irrefutável verdade contável condena à irreleváncia económica o trabalho doméstico nom declarado. O mesmo acontece com a actividade da prostituiçom excluída de cálculo e tributaçom.

O imprescindível fluxo de serviços oferecidos polo trabalho feminino excluído do cômputo do PIB traz á memória outro componente do PIB excluído por convénio: as denominadas externalidades negativas inerentes a todo processo produtivo, ruído, contaminaçom ambiental, degradaçom do património colectivo. Nada contam no cálculo do PIB que só computa a actividade produtiva mercantil comercializada de índole empresarial.