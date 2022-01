A transcendencia da caída da URSS

O derrubo do sistema soviético provocou un serio desconcerto na esquerda política e social que apostaba pola continuidade daqueles réximes aínda que fora pola aplicación da vella máxima de que “o inimigo do meu inimigo é o meu amigo”. Certamente, houbo diferenzas entre uns casos e outros. Non foi semellante o impacto que padeceu, por exemplo, o Partido Comunista de Cuba -que tivo que aturar o estrangulamento da economía do seu país por mor da progresiva eliminación das axudas recibidas dende a URSS- do que experimentaron os Partidos Comunistas de Portugal, Francia ou España. Naquelas organizacións que -no ámbito europeo- non ocupaban posicións de poder, as consecuencias situáronse no campo da necesidade dunha refundación da súa identidade ideolóxica e política. A desaparición das premisas identitarias conformadas a partir de 1917 requiría unha revisión a fondo dos postulados anteriores para crear novos referentes capaces de sintonizar coas enerxías transformadoras emerxentes nas distintas sociedades. Coa perspectiva que proporcionan os 30 anos transcorridos, pódese afirmar que na grande maioría deses partidos primou o conformismo ou a incapacidade para asumir o reto da súa reconstrución como formacións atractivas para sectores significativos do corpo electoral e, por tal motivo, pagaron o prezo correspondente en forma de esmorecemento ou desaparición da vida política.

O interese de afondar no estudo da experiencia do PCUS radica, entre outras cousas, no feito de que debeu afrontar algúns problemas que seguen sendo moi relevantes en calquera axenda de cambios transformadores: construír un modelo económico que posibilite unha maior igualdade entre as persoas; establecer unha arquitectura política democrática que permita a expresión da pluralidade existente no corpo social e acadar o recoñecemento das identidades nacionais a través de fórmulas constitucionais que aseguren a libre adhesión de todas as comunidades que conformen un espazo estatal común.