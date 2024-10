A verdade incómoda sobre o galego

O estudo do IGE certifica unha disociación chamativa entre os usos lingüísticos dominantes en distintos segmentos da poboación e o comportamento electoral que actualmente se rexistra neses grupos humanos

Ninguén pode discutir que, no ámbito lingüístico, o Parlamento e a Xunta dispoñen dos recursos lexislativos e monetarios que resultan moi determinantes na evolución da saúde do idioma galego. En calquera caso, non debe manexarse unha causalidade automática entre a adscrición partidaria concreta dos xestores dunha determinada Administración pública e os efectos prácticos xerados no uso da lingua. Son coñecidos algúns exemplos significativos onde a hexemonía prolongada do nacionalismo nunha Corporación municipal non se traduciu nunha evolución significativamente positiva no proceso de normalización do galego nese ámbito territorial. As correlacións entre as cores políticas dominantes nas institucións e os resultados da evolución lingüística deben realizarse coa prudencia esixida polos datos dispoñíbeis. A condición necesaria para mellorar a situación idiomática radica, sen dúbida, no compromiso efectivo -e non retórico- das forzas políticas involucradas. Mais, semellante premisa pode non resultar suficiente para asegurar o éxito da tarefa normalizadora proclamada.

O estudo do IGE certifica unha disociación chamativa entre os usos lingüísticos dominantes en distintos segmentos da poboación e o comportamento electoral que actualmente se rexistra neses grupos humanos. A perda do número de persoas usuarias do galego nos sectores mais mozos e mais urbanos non se corresponde coas condutas de voto das últimas eleccións ao Parlamento galego (febreiro de 2024). O caso da cidade de Vigo resulta paradigmático: o BNG foi a formación política mais votada nun ámbito territorial que presenta un devalo moi grande na utilización da lingua. Xa que logo, o nivel de sintonía electoral cunha forza que coloca o idioma no cerne da súa identidade política non concorda, necesariamente, coa práctica lingüística maioritaria dos seus votantes.

Os datos proporcionados polo informe do IGE interpelan aos promotores das políticas gobernamentais vixentes nas últimas décadas e tamén constitúen un motivo de reflexión para todas as organizacións e persoas que desexamos outro futuro diferente ao preocupante esmorecemento que nos sinalan esas cifras estatísticas.