A xente non se queima

Do millón e medio de hectáreas da masa forestal galega, 490.000 son de eucalipto. Case o 30%. Pero di a Xunta que abondan para Altri, que non nos preocupemos. Que iso das pirófitas non é para tanto. Porque é sabido que a piromanía é unha característica inexplicable das galegas, que temos a manía de queimar os montes. Que se fósemos civilizadas, os eucaliptos non arderían

O que si saben ben os eucaliptos é que o lume é un elemento necesario para a súa subsistencia, pois son árbores adaptadas a climas onde os incendios proliferan de seu (como no clima semiárido do sur-leste australiano e o de Tasmania, de onde son orixinarias). Aí si convén ser unha pirófita rebrotadora, posuír esa especie de súper poder que lles permite volver agromar mesmo logo de arder. Para elas, a queima das copas non é un problema, xa que na súa estratexia de soportar o lume danas por perdidas. De feito, eses incendios virulentos de copas favorécenlles, pois eliminan a outras coas que poden estar a competir polos recursos. Falo aquí dos eucaliptos, aínda que os abetos, os cimbros ou as aciñeiras son tamén especies pirófilas rebrotadoras. Pero acontece que, incluso entre elas, hai clases. E resulta que os eucaliptos son, ademais, propagadores de incendios.

Di a Xunta (en concreto, a Axencia Galega da Industria Forestal no seu último informe) que en Galicia hai eucaliptos abondo para abastecer as necesidades de produción que presenta o proxecto de Altri, Greenfiber, na Ulloa.

Producimos unha media anual de 5,8 millóns de metros cúbicos de madeira de eucalipto. 160.000 hectáreas da franxa costeira galega están ocupadas por esta especie, pero supoñen só o 30% do total, xa que o 70% restante está distribuído polo resto do territorio galego. Ence consome un cuarto, outro tanto gástase aquí noutros mesteres e o resto expórtase, non o perdan, a Portugal, Euskadi e Asturias.