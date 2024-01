A zona de interese. Sempre a banalidade do mal

A zona de interese (2023), con guión e dirección de Jonathan Blazer, é un filme británico sobre a barbarie do holocausto, que afonda no tema da banalidade do mal, do que falou e reflexionou Hannah Arendt en Eichman in Xerusalem (1963).

A cinta é unha adaptación e recreación da novela do mesmo título do escritor británico Martin Amis, que no seu momento tivo problemas para a súa publicación por parte de editores habituais da súa obra. A razón, falar do holocausto dende o lado dos executores. A historia de Blazer apártase da obra literaria, cambiando o curso da trama, pero mantén o espírito do relato. O novelista morre o día no que a película foi presentada no Festival de Cannes, se ben el xa vira a cinta.

A historia está baseada en feitos reais. O protagonista, Rudolf Hös (1901-1947), pertencente ás SS, foi nomeado comandante en 1940 do campo de exterminio de Auschwizt (Polonia). Aquí foron perfeccionados os asasinatos en masa en cámaras de gas para o exterminio do pobo xudeu, así como a posta en marcha de varios crematorios para facer desaparecer rapidamente os corpos. No proceso de Nuremberg, Höss declarou con frialdade que só en Auschwitz foran asasinadas tres millóns de persoas. Dous millóns e medio morreran nas cámaras de gas e medio millón máis, de fame e enfermidades.

A gran novidade da novela e do filme está en contar a historia dende a perspectiva dos verdugos, non das vítimas.

A película narra dúas historias, unha que vemos e outra que non vemos, pertencentes a dous espazos contrapostos.