Abolir a guerra

Podería pensarse que pola miña traxectoria, como fundador e presidente -durante anos- do Seminario Galego de Educación para a Paz, ou como coordinador e portavoz da Coordinadora Galega pola Paz, no seu día, teño claves para comprender mellor o que acontece entre Rusia e Ucraína, entre EE.UU e Rusia, coa OTAN de Alianza militar persistente dende a Guerra Fría e da que formamos parte activa, entre a UE e Rusia, ou o papel da China, como un enorme dragón observando e coa illa de Taiwan no horizonte, mesmo sobre a loita pola hexemonía a escada planetaria.

Un activista non pode calar diante de tanto horror e de tanto ardor guerreiro arredor

Pois non, non teño as claves, entre outras razóns porque moitas delas están ocultas por tras dun velo de hipocresía e de simulacións nada fáciles de descobrir para un humilde educador para a paz, hoxe aposentado ou xubilado. Sen embargo, un activista non pode calar diante de tanto horror e de tanto ardor guerreiro arredor.

En 2011, o benquerido profesor Federico Mayor Zaragoza, publicou un libro titulado precisamente “Delito de silencio”. Nel, facía referencia a dous clásicos do século de ouro español, a Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo, ya tocando boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo”...” e a Garcilaso: “Yo que tanto callar ya no podía” para salientar que aínda existe un silencio peor que o dos silenciados, é o silencio dos silenciosos, dos que calan podendo e debendo falar.

O mesmo Mayor Zaragoza tense referido moitas veces a Burke: “Mágoa que podendo facer tanto non fixeron nada” ou a Albert Camus: “Os desprezo porque podendo facer tanto atrevéronse a tan pouco”.