Adiante coa Casa de Galicia de Montevideo!

O que pasou non debe ser esquecido e coido que os herdeiros teñen a obriga moral de actuar para determinar responsabilidades e así poder limpar a memoria dos devanceiros que suaron para erguer unha entidade que sandou feridas durante máis dun século mediante uns servizos de alta calidade humana

Os que vivimos na capital da República Oriental do Uruguai e participamos na defensa da identidade propia no seo da colectividade emigrada estamos asulagados nunha fonda tristura xa que doe moitísimo a coitelada que nos deixou sen a moi importante e necesaria CASA DE GALICIA. É unha situación indignante na que milleiros de persoas (máis de 44.000) son estafadas e logo espalladas coma pobriñas almas desamparadas por varias sociedades mutualistas onde as atenden case de favor e perdendo moitos dos dereitos adquiridos durante o tempo que estiveron pagando a súa correspondente cota social na CASA DE GALICIA.

O que pasou non debe ser esquecido e coido que os herdeiros teñen a obriga moral de actuar para determinar responsabilidades e así poder limpar a memoria dos devanceiros que suaron para erguer unha entidade que sandou feridas durante máis dun século mediante uns servizos de alta calidade humana. O peche non foi un accidente senón o resultado dunha artellada operación delictiva. O primeiro paso é que os autores do maior roubo cometido na historia da emigración galega sexan xulgados para logo comezar a loitar con determinación para recuperar o patrimonio social que se perdeu de xeito ilícito. O importante é non permitir que a decepción nos inmobilice xa que sempre hai futuro se imos coa forza da razón no noso corazón.