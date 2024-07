Afastar-se de Rússia, o Lago OTAN e os nove de Bucareste

Kaja Kallas tem sido alcunhada de açoute de Putin pola sua insistência em intensificar o apoio militar a Ucránia, incrementar o nível de sançons contra Vladímir Putin e liderar umha suba de impostos no seu país para financiar a segurança ante a ameaça russa, é responsável agora da política exterior e segurança da Uniom Europeia em aberto desafio à ordem de busca e captura ditada contra ela polo Kremlin para castigar a demoliçom de monumentos soviéticos no país báltico que ela promoveu. Difícil imaginar melhor herdeira para dar continuidade à política exterior desenhada por Borrell. Nova mensagem a Putin no seu incessante assanhamento contra o povo de Ucránia

O Mar Báltico é esse mediterráneo boreal aonde assomam um conjunto de países com longo convívio no lugar. Finlándia e Suécia no flanco norte, Dinamarca e Polónia no flanco sul com Alemanha assomando entre eles; no sudeste, três repúblicas resistem o bafo expansionista russo —Estónia, Letónia e Lituánia—com um veterano enclave russo entre Polónia e Lituánia: Kaliningrado. Um cenário óptimo para observar o perigoso conflito latente entre Rússia e a OTAN que por momentos incrementa a sua temperatura.