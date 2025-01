Alargarmos a liberdade de expresión

Nesta última semana coñecemos da proposta do presidente do Goberno do Estado, Pedro Sánchez no Foro de Davos a respecto da supresión do anonimato das persoas que interveñan nas redes sociais (rr.ss.), precisamente diante da supresión dos controis de verificación (fact-checking) anunciados por Zuckerberg a respecto das rr.ss. da corporación Meta (facebook, instagram e threads), como xa os suprimira Musk na X (antiga twitter) cando mercou a empresa editora. Segundo Sánchez (que non fixo senón actualizar vellas propostas do Goberno Rajoy) a supresión do anonimato nas rr.ss. é fulcral para penar o ciberacoso, as calumnias, as inxurias e os discursos de odio nas rr.ss., é dicir, para delimitarmos os límites da liberdade de expresión recoñecidos no artigo 20 da Constitución e na xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.