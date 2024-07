Alba de esperanza

O futuro constrúese con esforzo e afouteza. A depresión é reaccionaria, non nos leva a ningures, di Castelao. Do laio ou do resentimento pouco podemos agardar. Ao contrario: todos os vimbios son necesarios para facer o cesto

A sensación que deixa en nós o discurso é de ilusión e de esperanza, algo que salientar nestes tempos de inseguridades e incertezas, mais nos que, non obstante, temos tantas cartas para xogar. O futuro constrúese con esforzo e afouteza. A depresión é reaccionaria, non nos leva a ningures, di Castelao. Do laio ou do resentimento pouco podemos agardar. Ao contrario: todos os vimbios son necesarios para facer o cesto. Lembremos aquela outra proposta que nos facía no álbum Nós (1916-1918): Non lle poñades chatas á obra namentres non se remata (…); hai sitio para todos. Esta capacidade para convocar e unir vontades, aínda que semellen distantes, sempre por riba de exclusións e sectarismos, explica en gran parte o éxito político do autor, a forza do seu discurso, que segue vivo, por riba do tempo.