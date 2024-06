O que me rolda o maxín é que pasará cando as persoas nadas na rede global tenten localizar esa saída, se é que o fan. Se atoparán portas abertas para illarse do “mundo nun clic”

Din as investigacións que o cincuenta por cento das interaccións nas redes sociais son bots. E que os bots están interaccionando con bots. Que xa nin sequera se interesan por nós, as persoas. Que moita xente non ten casa, un teito ou comida, pero si teléfonos intelixentes conectados. Que nas sociedades occidentalizadas, a soidade se combate nas redes sociais, habitadas por bots e gobernadas por algoritmos. Que xa producimos tanta literatura, arte e ciencia, que o universo dos 1 e os 0 pode seguir adiante sen nós. A creación, a información e a investigación semellan non precisar moito máis da intervención humana.

Hoxe non sigo escribindo. Canto máis afondo neste tema, máis preciso aparcar o teclado e poñer os pés na herba, os ollos no horizonte, usar as mans para traballar a terra e falar con alguén a quen poida tocar. De seguro, hanme comprender e desculpar. Porque eu, como tantas, coñecín un mundo sen ordenadores e algoritmos e, por tanto, unha alternativa ao presente. O que me rolda o maxín é que pasará cando as persoas nadas na rede global tenten localizar esa saída, se é que o fan. Se atoparán portas abertas para illarse do “mundo nun clic”. Se superarán a ansiedade do like, da mensaxe directa, da resposta rápida de Google e Wikipedia. É difícil permanecer optimista ante ese escenario, non si?