Algunha curiosidade dos resultados das eleccións ao Parlamento Europeo en Ribadeo

As eleccións sempre deixan, a máis dos típicos ‘vencín eu’ e semellantes, moitas curiosidades. Curiosidades tamén nos resultados polo miúdo, os resultados locais. Estas que rematan, as Eleccións ó Parlamento Europeo 2024, non son diferentes niso, por moito que a percepción (estimo que errónea) de moita xente as tome por unhas ‘eleccións de segunda’. Algo que deu lugar ós índices de abstención que se obtiveron.

A estas alturas que escribo, os resultados son provisionais. Aproveito os datos de reconto oficial e os collidos nas mesas por xente dun dos partidos que se presentaron. Estes segundos sei seguro que teñen algún fallo (aínda que non sexa quen de dicir exactamente onde, máis aló dos totais por comparación cos oficiais). Os detallados son datos de só seis dos 34 partidos e coalicións presentados. Iso si, dos que sacaron máis número de votos en Ribadeo.

Para apoiar os comentarios, deixo varias imaxes. A primeira, dúas táboas de datos aglutinando votos e onde se obtiveron. A superior, en detalle, e a inferior, separando só vila e parroquias rurais.