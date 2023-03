Tempo de quaresma, comemoraçom cristã da pungente tragédia de Jesus crucificado e da frágil esperança no Cristo ressuscitado. Triunfo proclamado por Paulo aos quatro ventos do império romano com a insólita ousadia de um tropo desafiante: primogénito dentre os mortos (Colossenses 1:18, Romanos 8:29). Escandalosa primogenitura que atravessa os séculos nas asas da esperança cristã. A crença de ressuscitarmos como o nosso paladim, vencedor da morte. Onde está, morte, o teu aguilhom? Onde, inferno, a tua vitória?,1 Coríntios 15:53-58

Imaginemos o cadáver de Jesus aniquilado, lacerado ainda com os estigmas da paixom, hirto no sepulcro, destinado à corrupçom e porém milagrosamente ressuscitando de entre os mortos passado o terceiro dia, no primeiro amanhecer glorioso do dia que nom vai ter fim. Imaginemos agora aquele ser único que mereceu ser chamado primogénito da morte depois de ser resgatado da corrupçom polo mesmo pai misterioso que permanecera em silêncio ante aquele berro de suprema soledade proferido desde o alto da cruz com as palavras do Salmo 22: Eli, Eli, lamá sabactani?: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste!! (Mateus 27:46, Marcos 15:34)

Agora que todo foi consumado e Jesus se levanta da tumba na esperança de encontrar a glória definitiva do Pai, de repente —imaginemo-lo agora — verifica que ninguém mais tem ressuscitado nem se levanta na gélida manhã definitiva que prometia ser pórtico do glorioso encontro com o Pai. Um Cristo ressurrecto cruelmente desamparado que acorda em total soledade na gloriosa manhã inaugural da vida sempiterna.

