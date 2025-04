'Amar a(mares)'. Luz en tempos de feras

A precisión matemática coa que un glaciar debuxa o seu propio sentido pódese ver, palpar, ulir en cada unha das súas pezas. A artista incide no vidro coa agudeza dun bisturí e consegue ceibar do frío a calidez da xema dos dedos, o tacto dos encontros sen concesións, as historias aínda non contadas, nunha serie de traballos que se encadean para seguir sendo elos libres e únicos. Baluartes icónicos do que só ela sabe e pode facer, imago mundi do pasado, do recente, do futuro.

A calor converte o frío en cálido, en beleza xurdida da verdade, do exclusivo espazo valedoiro. A avidez das notas musicais que conforman melodías difíciles e fráxiles, ao tempo que sensíbeis e vigorosas, cismeiras na procura do entendemento de canto nos é humano.

A obra de Julia Ares non é abstracta, mais a súa concreción é tan particular como todo o demais. Abrangue e aniña mensaxes decididamente postas pola autora. Botellas ao mar para as e os contempladores conscientes da decadencia destes tempos sen redención.

As súas cores: azuis transparentes e metalizados, verdes como os restos de vidro que traen as ondas mariñas, vermellos oxidados, amarelos «asaltadores», acompañando sempre a capacidade do vidro de reflexar as luces e as sombras. O que se di e o que non, o que se intúe, o que se imaxina. O que estalla.