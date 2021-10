Ana Pontón quere a Executiva

En 1974 Jordi Pujol comezou a usar o concepto “pal de paller” (pau de de palleiro) para referirse a Convergència Democràtica de Catalunya. Pretendían articular un grande movemento nacionalista arredor dese partido recén fundado, coa idea facer país, vertebrando a nación desde a militancia e tamén desde o goberno da Generalitat. O “pal de paller” ven sendo algo así como o “xerador de forza motriz” do Pilates, o “core”, esa zona abdominal da que depende a forza de todo o corpo.

Os converxentes compuxeron as súas institucións públicas, administráronas e defendéronas. Institucións imperfectas, débiles ao comezo, moi perfeccionábeis, pero as do seu país. Quen di Pujol di os vascos do PNV.

En Galicia non. As razóns para que isto fose tan diferente son múltiples, pero entre elas hai unha que se me vén moito á cabeza: é imposíbel construír e amar o que se despreza, sexa a Xunta, o Parlamento de cartón, ou calquera outra entidade semellante.