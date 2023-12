Raúl Alfonsín é de limpa estirpe galega que ele nunca esqueceu. Na sua visita a Galiza, Alfonsín declarou “Ustedes no lo sabían, pero hace tiempo que nos conocemos", formosa vindicaçom de um vínculo nunca esquecido

O famoso Juízo às Juntas de 1985 foi desenvolvido ao amparo do decreto 158/834 promulgado por Raúl Alfonsín e executado polo destemido fiscal acusador Julio Strassera5 com a rede de cumplicidades com a ditadura intacta ainda. Os encausados —os arguidos em português, se preferirem— fôrom nove integrantes das Juntas Militares —incluídos ex-chefes de estado— que governaram Argentina entre 1976 y 1983. Foi o primeiro processo contra comandantes militares por assassinato massivo de persoas desde os Juízos de Nuremberga, e o único no mundo instruído por um tribunal civil. Honor sempiterno a Argentina democrática, quase irreconhecível hoje.

Raúl Alfonsín é de limpa estirpe galega que ele nunca esqueceu, contemplamos a saudosa foto familiar onde aparecem os avós e tios do presidente com o seu pai ao fundo e a Raul Alfonsín, primeiro pola direita. O retrato6, a atitude, a vestimenta e o calçado, transmite umha inesperada imagem de prestança e bem-estar. Na sua visita a Galiza, Alfonsín declarou “Ustedes no lo sabían, pero hace tiempo que nos conocemos", formosa vindicaçom de um vínculo nunca esquecido.