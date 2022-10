Arte de bote

Quizais os activistas que loitan porque sigamos respirando deberían saber que cando alguén pinta xirasois ou nenúfares de xeito obsesivo, algo de amor terá pola natureza

Pero a performance dos activistas deixa un potente sabor a erro, como cando descorremos as cortinas dun probador ocupado. Porque non é convinte poñer as obras de arte á altura dun contedor de lixo que arde ou un escaparate de Stradivarius estragado. Como moda -como challenge- é perigoso. Mediaticamente efectivo? Depende da perspectiva dende a que o analices. Eu, por exemplo, cando vin as imaxes da acción contra ”Os xirasois”, pensei nun ecoloxista clásico diante do televisor que, mentres ata as “quechua” e sube a cremalleira do polar, sentencia: “Estes son gilipollas”. De feito, quen máis dano lle fixo á protesta foi ese señor que aparece por tras do Monet, mira para os axitadores e, coas mans anoadas nas costas, vaise resignado dicindo que non coa cabeza.

Tamén haberá quen os aplauda. Reacción lóxica porque, en realidade, está demostrado que calquera protesta ou é radical ou apodrece. Pero sería moito máis tranquilizador que, agora que nos afoga a superficialidade, deixasen aos museos agonizar en paz. Coa perturbación de albergar unha tenda de souvenirs xa teñen abondo.

“Dende que os espectadores experimentan os sentimentos que expresa o autor, hai obra de arte”, escribiu Tolstoi. Quizais os activistas que loitan porque sigamos respirando deberían saber que cando alguén pinta xirasois ou nenúfares de xeito obsesivo, algo de amor terá pola natureza. Aínda que teña o corazón protexido por un cristal.