As catro regras. (Si, outro artigo sobre Sumar)

Do grupo que integrabamos esa primeira quenda, poucas seguen en posición de participar nese proxecto. Alédame aquela decisión, a de delegar, a de facer entre todas, sen protagonismos nin liderados forzados. Fomos quen, afirmo con orgullo, de asumir que ninguén é imprescindible

Van alá sete anos desde aquela primavera na que un pequeno grupo de profesionais do sector do libro de Compostela nos reuniamos ás tres da tarde no segundo andar da libraría Couceiro, pechada ao público nese horario. Eramos a primeira quenda nun proxecto orientado a construír o que demos en chamar a SELIC (Semana do Libro de Compostela). O sistema de organización era novidoso e audaz. Cada grupo traballaba nunha fase do deseño e desenvolvemento, deixando, ao remate da súa etapa, o traballo (validado por unha “Mesa do Libro” na que participaba todo o sector) en mans dun novo equipo. Daba vertixe. Malia ser a nosa idea, tamén temiamos que as seguintes non captasen o espírito das nosas propostas. Varias veces valoramos a opción de deixar sempre a unha persoa do grupo previo no seguinte. Unha “masa nai” que garantise as nocións e alicerces elementais. Porén, debatemos e o descartamos malia que o medo a non ter relevo era importante. Alguén aseverou que se non aparecía quen continuase o labor, sería un claro sinal de que non estabamos a atinar. Porque o proxecto debía ser común a todo o sector, un traballo entre iguais con ideas diversas. Non tiña sentido liderar algo que non fose igualitario en responsabilidade e implicación. E canta razón. Hoxe, tras idas e vidas, pandemias, cambios de goberno no municipio, empresas que pecharon e outras que abriron ou se transformaron, a SELIC gábase da súa saúde.