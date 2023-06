As dereitas españolas e a desigualdade

Durante os gobernos das dereitas españolas a política laboral foi unha das causas mais relevantes para que se disparase a desigualdade de ingresos entre as clases populares e as clases de rendas altas: en termos reais as perdas en produtividades foron “compensadas” con perdas superiores nos salarios para beneficio das rendas de capital

Sempre en termos reais, a renda per cápita tivo nos dous mandatos uns crecementos medios anuais moi cativos (1% con J.M.Aznar, 0,75% con Mariano Rajoy) inferiores aos incrementos da renda nacional, mentres o salario medio caeu (-2% e -0,5% anual) o que supuxo tamén unha caída na participación dos salarios na riqueza nacional con valores (47,6% e 46,6%) que se situaron entre os mais baixos da Zona euro: ámbolos dous gobernos procederon a devalación salarial como estratexia para ganar competitividade. Subliñar que se mantivo a fenda salarial por razón de xénero (durante todo este tempo foise ampliando hasta situarse no ano 2018 nun 17%) e de idade (xeneralizouse entre os/as mozos/as traballadores/as a condición de mileurista: o 50% non acadaban o SMI quen pola súa parte nunca chegou a representar nin o 45% do salario medio). Con respecto a contratación durante estes dous mandatos a precariedade laboral foi a tónica xeral (mais do 90% dos novos contratos foron precarios: a taxa mais elevada da Unión Europea) sendo as mulleres as mais damnificadas (chegaría ao 91,5%) o que facilitou os despidos (un rateo no que España tamén estivo a cabeza da Zona Euro: 60%). Como conclusión se pode afirmar con rotundidade que durante os gobernos das dereitas españolas a política laboral foi unha das causas mais relevantes para que se disparase a desigualdade de ingresos entre as clases populares e as clases de rendas altas: en termos reais as perdas en produtividades foron “compensadas” con perdas superiores nos salarios para beneficio das rendas de capital.

Unha desigualdade que se viu reflectida, por caso, no número de familias en risco de pobreza que con J.M. Aznar ascendeu do 18% ao 20,1% e con M. Rajoy do 20,6% ao 21,5%. Mentres na Zona euro esa taxa se movía entre o 15,5% e 17%, ocupando España un lugar no pelotón de cabeza polo número de familias en risco de pobreza. Unha situación favorecida polas políticas de austeridade fiscal que tiveron nas funcións públicas de benestar as principais damnificadas.