As eleccións europeas: sen grandes cambios no horizonte

O grande ascenso das extremas dereitas e a consolidación das dereitas tradicionais deixan poucas dúbidas sobre o futuro inmediato aínda no caso de que se conforme a grande alianza (conservadores, socialdemócratas, liberais e verdes). Por outra parte é ben sabido que as grandes decisións dependen de institucións europeas (Banco Central Europea, Comisión Europea, Consello Europeo) que escapan ao control do Parlamento europeo e que xa, incluso antes destas eleccións, deixaran claro o camiño seguir.