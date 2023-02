As outras crises: a alimentaria

Que está pasando para que se dispare o número de persoas no mundo que sofren fame?. De primeiras cabria pensar que un dos factores causantes podía seren unha caída da produción agraria. Unha tese que as evidencias empíricas tiran por terra pois si tomamos, por caso, a produción mundial de cereais -compoñente alimentario básico- vemos que esta non parou de medrar na última década pasando dos 1.879,5 millóns de toneladas (2012) a 2.190,5 (2016) e 2.286 (2021) estimándose que chegara aos 2.756 millóns de toneladas neste último ano 2022.

Que está sucedendo entón?, que a parte da produción de cereais destinada alimentación humana diminúe ano a ano (33,1% no 2018, 33% no 2020, 32,6% no 2021 e 32,4% no 2022) mentres medra a que se destina a uso industrial (pensos: 44,5%, 45,2%, 45,5%, 45,8%, agrocombustibles como o etanol: 10% e medrando....). Velaí unha das causas que contribúen a crise alimentaria: a caída da produción agraria destinada a alimentación.

Por si isto non fora suficiente outro factor intervén decisivamente como é que os prezos dos alimentos se fixan nuns mercados internacionais marcadamente especulativos: a maioría dos alimentos básicos están suxeitos no comercio internacional aos contratos de futuros que se poden intercambiar, varios centos de veces ao día, no mercado de valores -nas bolsas "ad hoc" como, por caso, sucede coa Bolsa de Chicago a maior bolsa de futuros dos Estados Unidos e a segunda do mundo so por detrás da City de Londres- no que actúan con grande agresividade os fondos especulativos que contribúen decisivamente as alzas nas cotizacións o que favorece as agroindustrias (IA).