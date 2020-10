As Percebeiras. O mar como espello, a mirada como patrimonio

Fomos ficando sós

o Mar, a Torre e máis nós

¿Que significa mirar? Poñer o corpo en perspectiva. Buscar e contemplar. Situar o mundo e situarse nel. A mirada chega antes que as palabras, linguaxe situada de carne e xesto. Mirar tamén significa poñer atención... E atender: mirar por algo ou por alguén implica coidalo. Podemos estar a mirar o mesmo e ver en cambio cousas distintas, porque un mira con todo o corpo, con toda a vida, con toda a experiencia. Quen máis sabe máis ve, pero podemos saber de moitas formas. Para recoñecer na mirada hai que coñecer no mundo. Na horta, unha urbanita pode mirar e non ver nada: non identificar os gromos nin as flores nin os talos. No monte, un pode esforzar a mirada e non ver máis que un manto verde indiferenciado: sen nomes, nin familias, nin relacións. No despacho, un pode ter diante un mapa da cidade e non ver un barrio, coas súas historias, memorias ou tradicións.

Dende sempre, o urbanismo consistiu en facer lexible un territorio. Lexible e interpretable, isto é, gobernable. Canto máis homoxéneo, máis gobernable. Con todas as letras do abecedario, con todas as posibles combinacións, gobernar urbanisticamente implica reducir as palabras e os enunciados: falar o mesmo para falar con xeito. Polo xeral, aínda que non só, tendemos a ler cos ollos e coa mirada. E cando lemos estamos sempre interpretando. Daquela, facer e habitar unha cidade implica todo un sistema de (in)visibilidades: ver e ser visto, visibilizar e invisibilizar, agochar e agocharse, etc.