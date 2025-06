As residencias como negocio, os/as vellos/as como mercancía

As residencias de maiores e o capital financeiro

As residencias de maiores son na actualidade un exemplo desta influencia do capital financeiro nos servizos públicos e de como este cambiou o carácter das mesmas e non precisamente para mellor. Os casos de Galicia e Madrid, entre outros, son paradigmáticos aínda que non son exclusivos nin pioneiros en Europa.

O capital financeiro entrou nas residencia da terceira idade seguindo o seu modelo e aproveitando as vantaxes que lle ofrece ese tipo de negocio: ingresos seguros e estables, empregos precarios e subvencionados, patrimonios comercializables, vantaxes fiscais, “clientes” fráxiles e vulnerables, posibilidade de ocultar as ganancias en paraísos fiscais e garantía de que se é necesario o estado/goberno de quenda acudirá ao rescate. Esta financiarización das residencia supón que quedan sometidas a enxeñería financeira que leva a que os bens públicos se transformen en bens privados cuxo obxectivo é a maximización do beneficio a curto prazo. (MARIANA MAZZUCATO: “El valor de las cosas. Quien produce y quién gana en la economia global”)

A aposta que non poucos gobernos fan por este tipo de “elección pública”, que se apoia no dogma da non eficiencia do público, provoca un desprestixio do público e un cambio de obxectivo nos servizos públicos que fai que sexa “mais xustificable” a súa privatización futura. Con frecuencia os fondos de investimento rematan retirando o capital cando teñen que facer fronte as débedas acumuladas por mor de investimentos pouco razoables co obxectivo, xa citado, de obter ganancias no mais curto prazo. Uns comportamentos que colaboran a que se produza un grande deterioro na atención aos usuarios e na propia dignidade dos mesmos que queda en mans de fondos voitres, construtoras e grandes empresas. “Si unha empresa ten que repartir beneficios, a xestión a vai facer recortando servizos e empregos, reducindo custos no mantemento e na limpeza. O que menos importa é a calidade..... as empresas fan negocio incumprindo a rateo de persoal, dando comida de baixa calidade e precarizando as condicións laborais” (Asociación Marea de Residencias). Unha situación que se ve facilitada pola deixades das Administracións Públicas na súa responsabilidade de lexislar e inspeccionar.

As residencias en Galicia e os fondos de investimentos

Si en España o xigante Domus Vi, pertencente ao fondo de investimento británico ICG, ademais de selo dono da maioría das residencias privadas do estado xestiona moitas das públicas, en Galicia a privatización tamén reina no sector pois o 77% das prazas residencias son de titularidade privada. Un proceso privatizador que se acelerou durante os mandatos do señor Núñez Feijoo (PP) quen transferiu as residencias galegas de maiores de mans públicas a empresas multinacionais e fondos de investimento (FADSP: As residencias en Galiza cada vez mais privatizadas. Outubro 2024). Fondos de investimento como o xa citado ICG, o francés SRS, empresas construtoras como ACS, Sacyr e Eulen, aseguradoras (BUPA, Santa Lucía) e algúns grupos relixiosos (FADSP:......). Ultimamente aparece un novo modelo de privatización das residencias que consiste en que un grande empresario privado (Fundación Amancio Ortega) financia a construción dun centro, o que lle permite pagar menos impostos, que logo dona a Xunta de Galicia quen posteriormente privatiza a súa xestión mediante concursos que se inicialmente se dirixiron a “entidades de iniciativa social” na actualidade se dirixen a calquera empresa privada con ánimo de lucro disposta a pagar unha renda anual.

Una transferencia que deriva nos problemas citados anteriormente de falta de persoal e de recursos o que provoca unha masificación dos centros e nunha situación de escandaloso escurantismo que a Xunta de Galicia protexe coa súa escasa ou nula inspección. Situación que non se modifica a pesares dos informes e denuncias do Consello de Contas sobre as “importantes deficiencias e irregularidades nas residencias de maiores que supoñen un risco para a saúde das persoas usuarias das mesmas”.

Velaí como en Galicia, ao igual que sucede noutras Comunidades Autónomas e tamén en estados europeos (Gran Bretaña, Francia....), as residencias de maiores estanse convertendo nun negocio moi lucrativo para empresas privadas e fondos de investimento que ocupan o baleiro que deixan as Administracións Públicas. Unha opción que leva a un deterioro da atención e a unha insuficiencia de prazas accesibles para a maioría dos usuarios potenciais cuxa “dignidade queda en mans de fondos voitre, construtoras e empresas do IBEX 35” para quen os/as maiores son unha mercancía obxecto de negocio mercantil ou especulativo.