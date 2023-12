As rúas de Gaza e Belén

As beirarrúas e escaparates de Gaza non se parecen en nada aos nosos. Os cristais sementados polo chan e as lastras esparexidas pola praia tampouco

As rúas bombardeadas de Gaza non se parecen en nada ás nosas. As rúas libres de metralla tampouco. As rúas deste recuncho do Mar Mediterráneo foron noutrora centros de celebracións e libres complexos turísticos, que hoxe semella un santuario de entullos dun labirinto de cadaleitos amoreados sen espazo nin tempo para choralos.

Xa ningún distingue a escuridade da luz, que chega en escintileos que son bombas, como o son. Porque ninguén sabe xa o significado do ruído. As sirenas poden anunciar a mesma morte que a munición caída dende calquera punto ou a dos berros de desesperación e frustración. Mentres, renacen as ideas de sereas que dean esperanza e todo bruído cese.