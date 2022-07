Así na literatura galega como no ceo

Na literatura galega hai moito idiota, pero non menos que entre os visitantes dun velatorio ou na sesión de aquagym da piscina municipal. É un colectivo normal, coa súa xerarquía eclesiástica; con pans, peixes e hostias circulares

Ultimamente, antes de presentar un libro, se noto ao público apático, arranco o acto pedíndolles que me interrompan para preguntarme o que queiran. “Tamén que escritor ou escritora galegos me caen mal”, suxírolles. Rin crendo que o digo en broma e conectamos. Ao final, sempre hai alguén que ergue a man e fai esa pregunta. Eu contesto para provocar: “Castelao”. Ademais, Castelao non ten Twitter. De seguro que este mecanismo úsao unha autora de Liechtenstein moi querida pola cultura do seu minúsculo país.

Na nosa literatura hai cervexa e unlikes. Exceso de autopromoción para tentar sobrevivir incluso cando os zapatos pesan máis que as zancadas. Hai sobrecarga –nos catálogos editoriais e nos músculos- pero, aínda así, deixamos un regueiro de confeti cando abandonamos unha libraría, bendita e acolledora, logo de asinar un par de libros. Na literatura galega hai, incluso, folleteo, como en calquera ambiente literario da República das Seychelles.

Kathy Jetnil-Kijiner é unha poeta nada nas Illas Marshall. A escritora e, por certo, recoñecida activista do cambio climático, afirmou algo que non consigo distinguir se é reflexión ou verso: “Estamos tratando de cambiar toda paisaxe física da nosa illa para non quedar por riba do nivel da auga”. É obvio que falaba de Galicia, como illa, e do seu sistema literario. Porque, ao final, os territorios mínimos, coas súas literaturas diminutas, están interconectados polos nervios que agroman xusto antes de facer forza para sobrevivir.

A literatura galega é defectuosa e igual de menos importante que o resto de literaturas. Como a de Mónaco ou a das Maldivas. Pero un día caerá aquí o Premio Nobel e haberá quen asegure, nalgunha parroquia de África, que sempre leu en galego a ese autor ou autora, a priori, insignificante.