Aurichu e Xanela

Hai espazos comerciais que mais aló de resolver unha eiva ou desexo, fan comunidade, xeran coñecemento e cultura. Aurora Pereira -Aurichu-, na súa tenda Xanela, na Fonte Sequelo, conseguiuno

Nuns poucos metros, no espazo dun portal, cunha xanela á rúa costenta -de aí o nome- Aurichu construíu un espazo aberto ao mundo, a Galiza, pioneiro e orixinal no vestir. As camisas de algodón, sempre brancas, con lorzas, encaixes e diversidades de formas e deseños eran únicas. Cos liños nos seus diversos xeitos de tecer facía chaquetas, chalecos dunha calidade e beleza inmutábeis. Aquelas chaquetas de lá, con todas as cores do arco da vella, iluminaban a vida das persoas que as vestían. Aínda hoxe, hai xentes que teñen as pezas de roupa de Xanela, o que demostra a calidade das prendas, mesmo despois de numerosos lavados, e demostra tamén a continuidade e calidade do bo vestir e coser que foi, e agardemos que se conserve, de Santiago.