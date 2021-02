Aviso a navegantes. Vem uma nova vaga de privatizações

Neste artigo trago um aviso a navegantes sobre três normas e sobre a criação de um “grupo de espertos”. Normas e “grupinho” que nos permitem vislumbrar por onde virá a gestão dos Fundos Europeus de Reconstrução.

Lembremos: Para a "reconstrução pós-pandemia" o Reino de Espanha tem uma quantidade, nada desprezível, de 140 mil milhões de euros, metade dos quais será ajuda direta mas, OLHO! condicionada a reformas futuras, e a outra metade serão empréstimos gerados pelos bancos (que sorte eles têm, aliás, sempre a conseguirem negócios, venham boas, venham más).

Não se sabe ainda o montante exato que chegará à Galiza, mas serão milhares de milhões para um prazo de execução de 4 anos. E também se sabe que esse dinheiro vai condicionar o modo como as galegas e os galegos vamos sair desta crise, porque vão determinar em grande medida a nossa futura sociedade. E a gestão dos Fundos Europeus de Reconstrução terá vencedoras e perdedoras.

E, como geralmente acontece nestes casos, tudo parece indicar que as vencedoras serão as grandes corporações, e as perdedoras, as pessoas comuns.



Recapitulação rápida do que sabemos:

1.- RD 36/2020, para a gestão dos Fundos Europeus de Reconstrução pelo Governo espanhol, de 30 de dezembro, um decreto que concentra todo o poder de decisão no governo do Reino, deixando às outras administrações um papel pouco mais que de observadoras. Ver BOE em (1)

2.- “Proposición de Lei de Simplificación Administrativa e Reactivación Económica de Galicia”, apresentada pelo PPdG no Parlamento galego (a qual se prevê que seja aprovada cara ao final deste mês de fevereiro) (2)

3.- “Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galiza (LFIIE)”, mais conhecida como Lei da Predação, aprovada a 17 de novembro de 2017, que reduz em mais da metade o tempo de estudo e comunicação de projetos de alto impacto ambiental , como hidroelétrica ou eólica (3). Temos uma análise neste artigo no jornal O Salto(4)

4.- A Xunta de Galicia formou há um tempo um "grupo de espertos", com predominância de representantes de grandes empresas e ausência de representantes de organizações sociais, sindicais, de trabalhadores ou mesmo de pequenas e médias empresas, para aí decidir os projetos que aspirarem aos fundos, como é denunciado, entre outros aspetos, neste documentado artigo de Antón Sánchez em Praza.gal (5)

Um avanço nesta estratégia pode ser visto na criação do "Polo para a transformación da Galiza", o dia 4 de fevereiro (6) como nos apresenta o jornal Nós.gal neste artigo (7)

Polo para a transformação da Galiza

Podemos tomar esse "polo" como exemplo do que vem até nós. É uma sociedade criada pela Xunta e liderada pela empresa privada que irá gerir e promover os projetos do Governo galego que procuram atrair fundos europeus e que nele se compreendem. Contém oito iniciativas nascidas da Xunta e 30 empresas das quais, até ao momento, apenas se conhece a Reganosa. Os projetos vão atingir um investimento público-privado de 3 mil milhões de euros, com a criação (sempre presumida) de 30.000 postos de trabalho. E o mais importante, o que eles estão nos vendendo: “É uma oportunidade de negócio, ambiental, laboral e social”.

Vamos ficar com o de "negócio", acho que é o que mais importa para eles. Com efeito, como afirma o Conselheiro da Economia, Francisco Conde: “Farão parte (daquela sociedade) os sócios que se interessem pela titularidade destes projetos uma vez que saiam da esfera pública, instituições financeiras que serão chamadas a participar no capital e, de claro, capital público ”.

O Polo apresenta quatro iniciativas que já se haviam avançado: um Centro de fomento à economia circular para gerenciar 2,6 milhões de toneladas de resíduos anuais, uma Planta de hidrogénio verde da mão de Reganosa, uma Fábrica para a produção de fibras têxteis de viscosa (8) e uma Planta de energia renovável para abastecer esses projetos (9).

A estas quatro iniciativas somam-se as anunciadas na quinta-feira: um plano de Recuperação de terras agrícolas abandonadas, um Centro de pesquisas, Laboratórios digitais e uma Estratégia logística composta por 150 caminhões de energia sustentável.

Estratégia de saída da crise de capital

Pelo que podemos ver, estas leis e a técnica do “grupo de espertos”, olhadas em conjunto, revelam-nos que a utilização de fundos europeus incidirá nas exigências das grandes empresas e não nas necessidades mais básicas das pessoas.

Como diretrizes, podemos ver estes três (5):

- Consagração de colaboração público-privada (vamos ler, como já sabemos, colaboração para privatizar benefícios e socializar custos)

- Priorização de grandes projetos que estão disponíveis apenas para grandes corporações

- Redução, para eles e somente para eles, dos termos e exigências dos procedimentos ambientais e administrativos.

Ou seja: os fundos de reconstrução europeus servirão para aumentar os privilégios do IBEX 35 e lançar as bases para os negócios futuros dessas empresas em setores-chave. Na Galiza, dando continuidade às políticas de predação e promoção do extrativismo com grande impacto no território e baixa criação de empregos, estará orientado, por exemplo, e fundamentalmente, para mergulhar no modelo de pilhagem elétrica, eólica e florestal.

Devemos também lembrar que os 140 milhares de milhões de euros que chegam estão condicionados por reformas estruturais do sistema de trabalho e de pensões.

E nós?

Pois, por um lado, estas leis e este “grupo de espertos” reduzem a nada a Comissão de Reativação do Parlamento galego, que ficará reduzido á nada quando, como instituição onde reside a soberania do povo galego, deveria ser o principal fórum de debate sobre a utilização destes fundos.

Contra isso, nós devemos colocar a Política (com maiúscula) de volta em primeiro lugar para evitar os “grupos de espertos neoliberais”, especialmente quando há uma maioria na folha de pagamento das grandes empresas. Quero dizer, temos que levantar uma contra-ofensiva política, com base na exigência de:

- Fortalecimento do público: a Vivenda como direito e não como negócio. Cuidados, afastando desse setor os negócios do grande capital em detrimento da saúde dos idosos e pessoas dependentes. Saúde e Educação públicas e de qualidade, revertendo o caminho das privatizações mais ou menos encobertas.

- Uma abordagem social e de combate às desigualdades escandalosas.

- Renda Básica, no caminho urgente para uma mudança na forma de pensar o trabalho e a produção.

- Luta real contra as mudanças climáticas, repensando os objetivos do sistema económico que não pode mais depender de um impossível aumento constante do PIB.

-Decidido apoio a investigação pública, fechando-a para evitar a vergonha de vacinas pagas e investigadas por todos nós, são patenteadas por empresas privadas.

- Agricultura sustentável que nos permite ter soberania alimentar.



