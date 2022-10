Ben sei que xa sabedes que o 15 de outubro os pensionistas imos a Madrid

Porque non son só as pensións. Ben sabemos o que está a pasar, a grave crise económica, ecolóxica e social na que vivimos. A débeda e o déficit público xerados por aquel rescate tan “necesario”. A política fiscal brutalmente regresiva. O roubo planificado para incrementar os seus beneficios a costa das nosas rendas e salarios, porque, lembremos, no que vai de 2022, ademais do perdido en 2021 (3% no caso das pensións) a suba media dos salarios foi dun 2,4% e as pensións un 2,5% mentres o IPC real está a facelo moi por riba e mentres os oligopolios fixan “libremente” os prezos xerando grandes beneficios “caídos do ceo”. Uns oligopolios que, pensemos na banca ou nas eléctricas, xa nin se esconden.

Ben sei que sabedes de sobra da cruel guerra que, a evidencia que coñecedes me remito, non é máis ca unha disputa pola hexemonía económica internacional, unha guerra que os interesados non fixeron ren por evitar cando podían e que tampouco se lles ve agora dispostos a parala. Ben sei que xa vos decatáchedes de como se esta a utilizar para desviar cuantiosos recursos públicos para a industria militar e o exército e para unha guerra de sancións con substanciais beneficios para financeiros e especuladores. Ben sei que estades vendo como esa guerra está a xerar unha grave perda de liberdades e un aumento da represión e do autoritarismo.

Non fai falta estenderse moito nisto, hai datos abundantes e claros. E de como afectan ao noso peto, e tamén ás nosas ilusións, e ao noso presente, e ao noso futuro e o dos nosos. Porque ben sei que coñecedes a frase de Stephen Hawking 2 sobre o futuro de “luxo ocioso” para todos ou de “pobreza miserábel” para a maioría segundo a elección que fagamos neste momento. Porque, efectivamente, ben sabemos que é este o momento, que por iso hai tanto control da prensa, tantas fake news (esas trolas millóns de veces repetidas ata parecer verdades), tanto auxe dos supremacistas de todo tipo. É porque agora se está decidindo entre eses dous futuros.