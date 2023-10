“Galifornia” acolle ao turismo que migra da costa Mediterránea, onde o calor xa non é agradable, cara ás nosas terras. Todo é alegría, o turismo trae cartos, malia que fique algo decepcionado pola escaseza e alto prezo do berberecho

No en tanto, cada ano celébrase o Cumio do Clima, onde as e os dirixentes do mundo rifan por un quítame alá esa tonelada de CO2. Non esquezamos que entre eses persoeiros atópanse personaxes como os que gobernan no Reino Unido, que afirmaron hai unhas semanas que “non van salvar o planeta levando á bancarrota aos británicos”. Porque xa sabemos que a súa illa está en Marte.

Neste en tanto, que xa dura máis de trinta anos, seguimos a cavar a nosa propia fosa común. Porque a nosa especie é tan miope que non é quen de ver os tiros que se dá nos seus pés.

O único acougo ante este panorama de tan mala predición é que o planeta e a súa natureza nos sobrevivirán. Transformaranse, pero a vida persistirá como xa o fixo tantas veces antes. Pensen nos dinosauros. E nos berberechos. Queda unha pequena esperanza, pero precisa que caiamos da burra á de xa.