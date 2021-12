Boric non é Chávez

Cando en maio Nicolás Maduro celebraba no Twitter, os resultados da esquerda nas eleccións locais como unha derrota contundente do neoliberalismo salvaxe. Gabriel Boric replicoulle que as eleccións tamén eran: “… un mandato de respeto irrestricto a los derechos humanos. Algo en lo que tanto Piñera como usted no han estado a la altura”.

Moitas son as diferenzas entre Boric e os líderes chavistas. Entroutas que Gabriel Boric Font, de asdendencia catalana materna, provén dunha familia de clase media alta, que promove unha profunda axenda transformadora pero gradual, froito de grandes consensos ou que o exército chileno non será o esqueleto no que se articule a vida socioeconómica do país, senón un potente contrapeso na súa xestión.

Distanciarse desa Venezuela que, segundo ACNUR , expulsou una últimas dúas décadas a case seis millóns de refuxiados o migrantes ou do pais caribeño que desde 2013 ten un PIB e salario mínimo en caída libre, é algo máis cunha estratexia de Gabriel Boric, para afastarse dunha negra sombra que se ten prolongado sistematicamente sobre todas as aspiracións electorais dos líderes esquerdistas de América Latina. Non só se trata de blindar o calcaño no que as estratexias de campaña dos candidatos conservadores conseguían facer máis sangue en número de votos, furgando nos fracasos económicos venezolanos.