Boyanka Kostova : Foliada no inferno

Nestes tempos de extrema corrección política a liberdade creativa non anda moi ben de saúde polo que cómpre, máis que nunca, revirar cara a máxima da arte como provocación e non coma resposta que Marcel Duchamp formulou o século pasado. E de provocación e transgresión saben un mundo os dous de sempre

“Somos o grupo máis odiado do País”. Unha das virtudes dos gatocáns menos domesticados de Fontiñas é que alén de non lles preocupar o máis mínimo que poda ser certo -spoiler: non o son, a tremenda parroquia que xuntan nos seus concertos así o testemuña- é que a súa lírica, coma o falar, non ten cancelas. Bigmouth Strikes Again. Unha e outra vez. Barra a barra. Como debe ser. Nestes tempos de extrema corrección política a liberdade creativa non anda moi ben de saúde polo que cómpre, máis que nunca, revirar cara a máxima da arte como provocación e non coma resposta que Marcel Duchamp formulou o século pasado. E de provocación e transgresión saben un mundo os dous de sempre. Lévano dentro e non o poden, nen queren, evitar. Dubido que haxa en toda a escena unha soa banda que nos tempos de cancelación que corren se atreva a asinar un verso coma o “Estou matando o beat coma Rosario a Asunta” que resoa na peza que abre a súa Foliada no Inferno. Duchamp estaría tan, tan, tan orgulloso.

Con todo, a provocación é ingrediente necesario pero non suficiente. Nun xénero que ten as súas raíces chantadas na densidade intelectual de pioneiros coma The Last Poets ou Gil Scott-Heron o discurso de calquera MC que aspire a transcender precisa máis recios alicerces que o trillado ego trip en bucle. Por fortuna, a lírica de Cibrán -AKA Saibran Yi Yi- ten tamén abondosos momentos de lucidez e substancia, moi especialmente cando colle o testemuño do Bótalle Caldo de Malandromeda e pon o birrete de catedrático de Socioloxía, Antropoloxía e Etnografía para impartir leccións maxistrais coma Leiraz, Orquesta, Restaurantes, Supermercados, KVS, o himno galego inoficioso que é o O.G. asinado cos seus pais putativos Dios Ke Te Crew, O caseiro -certeiro retrato do mercado inmobiliario en colaboración con Mundo Prestigio- ou mesmo as haxiografías traxicómicas do tipo de Diego Tristán ou Abel The Knight. Nesas temáticas é onde afía unha prosa espelida que fai que as nosas mentes estouren coma o naris de Materazzi ao bater coa -moi ampla- fronte de Zinedine Cibrán. Xa o dixera hai ben de anos a inmortal Nina Simone, o deber de calquera artista é reflexar o seu tempo. E nese campo, coma agudo -e moi divertido- observador e cronista da nosa época, é onde verdadeiramente se percebe o fulgor do Cibrán escritor.