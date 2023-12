Brutal e violento Nadal na Coruña. Dos relatos confusos á transparencia institucional

Sobre os medios materiais sabemos que, a Policía Nacional da Coruña dispón de pistolas Táser, armas que, como todas, deben ser usadas con moita destreza e coñecemento polo seu funcionamento e polos danos que poden producir nas persoas. Hai outras ferramentas que nunca escoitei pedir, polo menos publicamente, aos sindicatos policiais mais duros. Son ferramentas que, tras acontecementos deste tipo, que por desgraza non foi o primeiro nin será o último, poderían axudar a resolver o que mais preocupa a dia de hoxe, cando a prevención xa non é posible, a valoración da adecuación e proporcionalidade da acción, por exemplo as cámaras no peito dos policías que gravan as súas intervencións. As cámaras son elementos disuasorios para quen se sinta tentado a actuar con desproporción e tamén para demostrar a adecuación dunha intervención, os protocolos de uso deben conter que ocultar a gravación poda ser unha proba que cuestione a propia idoneidade da actuación e o valor probatorio do atestado do que formaría parte dita gravación.

Este Nadal na Coruña foi terrible, dúas persoas foron vítimas de mortes violentas, podemos alporizarnos e repetir consignas baleiras do insegura que é a cidade e pedir que se endurezan os sistemas de control social, ou podemos reflexionar como sociedade racional e informada, que esixe transparencia, medios e xustiza para todas, sen xerar relatos confusos. Porque o relato da seguridade sempre parece caer no lado do poder e no da dereita e extrema dereita, pero a seguridade é patrimonio de todas, e se cadra máis das persoas que pulamos por unha vida digna, esa vida digna inclúe contornas seguras, para todas e todos. A demanda de seguridade non pode estigmatizar a vítimas do sistema racista, capacitista, aporofóbico e patriarcal. As reaccións da esquerda ante estes feitos tamén deben promoverse dende a perspectiva dende a que tento enfocar estas liñas, máxima transparencia e compromiso das institucións, dos seus servizos, e a construción dunha sociedade autónoma, formada e libre que participe da xestión que as administracións fan das súas vidas.