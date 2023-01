Bur(r)ocracia sanitaria

“A burocracia e o arte de convertir o fácil en difícil por medio do inútil”. Carlos Castillo Peraza, escritor e periodista mexicano: 1947-2000.

As transferencias en Sanidade na Galiza, veñen de lonxe, dende que existe o Estado das Autonomías. Isto significa QUE A ADMINISTRACIÓN GALEGA PODE FACER E DESFACER NO SISTEMA SANITARIO GALEGO O QUE QUERA! incluso contratar persoal (sí Rueda-de reposto-), tanto Médico como outro tipo de profesional, para ter unha asistencia axeitada a demanda sanitaria, tanto nos Centros de Saúde, como nos PACs e nos Hospitais. De tanto reclamar ó goberno central que faga o que él non fai, xa estamos fartxs. Cobran por administrar o ben máis preciado que temos, a saúde. E sin non o fan (ou dín que a culpa é de outrxs), que se váian!

Temos as consultas de AP colpsadas, evidentemente pola falta de profesionais e o aumento da demanda. E que fai a administración do PP? Dí que “vai chamar a 75.000 persoas maiores de 65 anos, que non foran o/a Médicx nos últimos 6 meses, para que váian”; non queres caldo: dúas tazas!