Cada un fala da feira (de Amio) como lle foi nela

Tras semanas pechado na casa e saíndo só a recoller o neno na escola infantil e a compra no aparcamento do supermercado, a citación para pasar un cribado de coronavirus asusta, pero resólvese en 5 minutos que poden salvar vidas

Venres 29, 19.59 horas. Soa e vibra o móbil. Non é un WhatsApp senón un vintage SMS, deses cos que xa só chegan ofertas de baratísimas liñas telefónicas ou citas... para pasar unha PCR: “O paciente con CIP: 79*****1018 TEN CITA O DÍA 31/01/2021 as 10:33 no punto de toma de mostras COVID situado no Recinto Feiral de Amio-Stgo.Comp”. Unha mensaxe do Sergas que incorpora un enlace á xeolocalización do sitio en Google Maps e outro a un código QR identificador da proba. E unha lembranza: “En caso de estar pasando a enfermidade, estar illado ou en corentena, non acuda a realizar esta proba”.

Aínda traballando nisto da información e pasar medio día escribindo de cousas da pandemia -ah, que tempos aqueles nos que só se falaba do atraso do AVE-, e polo tanto sabendo que se están a realizar cribados masivos en busca de posibles persoas contaxiadas asintomáticas, a mensaxe asusta. O primeiro que penso é en se me é de aplicación esa advertencia de que non vaia se estou illado ou en corentena, porque a miña vida fóra das portas da casa, afortunado eu que podo teletraballar, redúcese a algún paseo (cando non chove) o máis afastado posible da xente, a recoller o neno no exterior da escola infantil e recoller a comida que encargo por internet no aparcamento do supermercado. Cando puntualmente entro neste último, a mercar algún produto fresco en persoa, non paso máis de 15 minutos e sempre con máscara FFP2.

Pero e se o neno o ten asintomático e mo pasou? E se mo pasou a miña parella que de vez en cando ten que asistir a algunha rolda de prensa presencial? E se o collín por un espazo mal pechado da máscara? E se agora eu o teño sen síntomas e llo paso ao neno? E o neno aos seus compañeiros e compañeiras na escola? E se...?