Candemia Dog Friendly

Neste contexto, resulta inquietante escoitar persoas adultas que se recoñecen en público como papás e mamás das súas mascotas e que, levando ata as últimas consecuencias o vínculo afectivo, as tratan como se fosen auténticos bebés: abríganos no colo para os protexeren do frío, mércanlles carriños con capota para lles evitar a fatiga das viaxes e, o peor de todo, finxen que dialogan con eles nunha especie de escenas dramatizadas onde anticipan as respostas do coitado animaliño aos seus agarimosos requerimentos. Nin sequera Shakespeare se atreveu a tanto cos seus monólogos.

Gustaríame pensar que aínda é posible establecer un punto intermedio de equilibrio entre encerrar de por vida un can dentro dun galpón ou agasallalo coma un tirano de catro patas

E o epítome máis revelador deste modelo de conduta vese na actual tendencia dos establecementos hoteleiros que venden exclusividade: cada vez son máis os que presumen dun trato preferente cara aos animais de compañía ao tempo que limitan o acceso de crianzas ás súas instalacións. Desertamos das nenas e nenos da especie homo sapiens e, en troques, elevamos os cans á categoría de ídolos con dereitos inalienables. Non lles sorprenda que calquera día destes se organicen bautismos e funerais na súa honra, ou festas de aniversario, aínda que é probable que isto xa estea a suceder arestora, pois o capitalismo sempre converte os afectos en negocio.

En fin, desculpen este desafogo, non estritamente subxectivo, pois os datos apuntan que nos diriximos cara a unha Galicia futura moito máis dog friendly que cow friendly. E, polo ben da convivencia, gustaríame pensar que aínda é posible establecer un punto intermedio de equilibrio entre encerrar de por vida un can dentro dun galpón ou agasallalo coma un tirano de catro patas. E permitan que agora me vaia observar desde a ventá o paporroibo que pousa sempre nunha póla do xardín. Porque mesmo os que carecemos de animal de compañía, somos quen de admirar a beleza dun paxariño que non coñece gaiola.